Відомий фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк зважилася на відчайдушний крок

Руда красуня полюбилася глядачам не тільки своїм талантом, але і просто розкішним волоссям, передає Politeka.net. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

У зірки довге руде волосся, яке може стати предметом заздрості для багатьох. Дівчата регулярно запитують у фотографа, як та доглядає за цією красою.

Соня всього годину тому вирішила поцікавитися у своїх шанувальників, щодо обрізки волосся.

"Скільки сантиметрів відрізати?🌚 🧜 🏻 ♀ ️ ",- підписала кокетка відео.

На кадрах Плакидюк посміхалася і водила камерою, знімаючи себе у всій красі.

Майже за годину пост зібрав приблизно 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Моя киця)❤️", - написала співачка Даша Астаф'єва.

"Я звільнюся, воно тобі треба?", "Не відрізати!!!", "анітрохи, розкішне волосся🔥 а якщо будете відрізати-віддайте мені😅", "під Нулик", "Боже боронь"," Ніііі, не треба))"," Так дуже красиво😍 😍 😍", " 5 максимум, ви і так дуже красива!😻 ", "Будь ласка, тільки один♥️", " неймовірна🔥 😍", "Не Обрізай! Дуже гарне волосся 😍 😍 😍 ", "Скільки душа просить, хоч каре, все 🔥", "дівчина, заради якої я все ще заходжу в Instagram", " не треба нічого відрізати, там все ідеально🥺", " рудоволоса кішечка !! ❤ ️ 🌺 🌺 🌺 ", "Не відрізай, будь ласка ❤ особисто я втрачу мотивацію", " якщо є посічені кінчики, то зрізати їх. ☀ ",- написали інші користувачі мережі.

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