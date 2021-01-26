Балерина Анастасія Волочкова збентежила несподіваними кадрами

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram нове відео, на якому постала разом з бородатим красенем (щоб подивитися ролик, проскролльтк вниз).

Так, Анастасія показала себе в досить сміливому образі. На ній був рожевий домашній костюм. Натягнувши капюшон, при цьому вона відчинила кофтинку, засвітивши пружний бюст, опинившись без білизни.

Волочкова в такому вигляді сиділа по-турецьки поруч з чоловіком, з яким вирішила познайомити публіку. Це цілитель на ім'я Олексій Карпекін.

"Дорогі друзі, У мене сьогодні вдома справжній гуру. Після мого спектаклю і організації дня народження у мене просто був настільки занепад сил... я виклалася по повній програмі! І ось ця світла людина, яка зараз відпочиває у нас вдома під пледом (втомлений, ми три години працювали), відновив мені сили, енергію. Загалом я готова тепер до бою, нових звершень!",- каже на відео балерина.

В кінці свого спічу Анастасія полізла до цілителя обніматися. А в підписі до кадрів артистка подякувала йому за допомогу:

"Результат миттєвий! Олексій працює і з суглобами, і з м'язами, і з енергетикою, відновлює і зцілює навіть дуже важкі захворювання. Дякую за таку зустріч!🙏🔥"

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