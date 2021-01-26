Катерина Репяхова, молода дружина 55-річного співака Віктора Павлика, порівняла себе з його екс-дружиною

Як передає Politeka.net, 26-річна Репяхова дала пораду колишній дружині артиста Ларисі Созаєвій в ефірі програми "Зірковий шлях".

Так, ведуча торкнулася теми, чи допомагає Віктор матеріально екс-дружині і двом своїм дітям від першого шлюбу Христині та Олександру (третій син, Павло, нагадаємо, помер минулого року через рак).

За словами Репяхової, чоловік допомагає Созаєвій виплачувати кредит за квартиру, і з цим дівчина, мовляв, згідна. В іншому ж - Катерина взяла на себе сміливість дати Ларисі урок на власному прикладі.

"Він відчуває сильно свою провину і відповідальність... Є кредит - все, що стосується кредиту, я вважаю, так, якщо він його взяв 15 років тому, пообіцяв, то він повинен своє слово стримати. Все, що стосується якихось інших питань, я вважаю, що людина повинна вчитися жити самостійно, вміти за себе постояти... тільки тому, що Віктор не вічний. Я живу за такими принципами, що у мене все максимально в житті облаштовано так, що я, як зараз живу з Віктром, точно так само завтра можу жити й без Віктора", - відповіла Репяхова.

Зазначимо, екс-дружина Павлика довго приходила до тями після важкої втрати. У 2018 році у одного з їх з Віктором синів виявили рак. 21-річний Павло помер через два роки боротьби зі страшною недугою.

Нагадаємо, Катерина і Віктор познайомилися в 2015 році, а через три роки вона стала концертним директором співака. У травні 2020-го пара зареєструвала свої стосунки, але торжество через карантин, важку хворобу і смерть сина Павлика перенесли на осінь 2021-го.

Нещодавно Реп'яхва оголосила привселюдно про свою вагітність. Дівчина очікує появи первістка в червні.

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