Святкування 35-річчя Ольги Бузової не обійшлося без заварушки

У понеділок, 25 січня, співаюча ведуча зібрала всіх зіркових друзів під одним дахом: вже при вході публіку зустрічали чани з чорною ікрою.

Як передає Politeka.net, у Мережі з'явилися цікаві кадри - під час вечірки музичний продюсер Яна Рудковська хльостко відчитала співачок-подруг Бузової.

Дівчата у своєму спічі, мабуть, натякнули, що не будуть Ользі лестити на відміну від інших гостей. Рудковська прийняла це на свій рахунок і, образившись, не втрималася, щоб не поставити "вискочок" на місце. Піднявшись на сцену, продюсер влаштувала рознос.

"Ми старі биті солдати... Я дійшла до такого віку, що можу собі дозволити говорити тільки правду. За слова потрібно відповідати. Потрібно думати, про що ви говорите. Всі люди, які тут зібралися, дуже багато зробили у своєму житті... Ми нікому нічого не винні. А друга дівчина сказала: "Ми не будемо тобі бажати дітей, когось там..." Послухайте, я буду бажати того, чого я хочу. Коли говорите, говорите, будь ласка, за себе. Це просто не дуже красиво. Весь шоу-бізнес тобі ніколи лестити не буде (звернулася вона до Бузової, - ред.). Тут зібралися люди, які говорять тільки правду», — зазначила Рудковська.

Після проникливих слів Яна зібрала речі і пішла із залу, більше не повернувшись.

Раніше ми розповідали, Бузова нарвалася на жорстку критику, виставивши фото зі своєю сестрою Ганною і батьком Віктором. Дівчина з'явилася на кадрах в екстремальному міні - здавалося, що ще трохи і її золотисте плаття розкриє весь "сором".

"Нафіга взагалі сукня, йшла б у трусах😂"; "дуже красива, але мені було б соромно перед татом в такій сукні (не важливо скільки мені років)", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, нова трагедія наздогнала Бузову, зірка молить про допомогу: "Оля, це Пипець, Тримайся!"

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