Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва пограла перед камерою в спокусливому вигляді
Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгому затишному светрі молочного відтінку, з широкою шийкою, а також в стильних шкіряних черевиках.
При цьому Брежнєва "забула" надіти спідницю або штани, блиснувши ідеальними ніжками. Тепер зрозуміло, чим вона полонила свого чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе.
Зібравши волосся в пучок, Віра, в сонцезахисних окулярах, покрутилася перед камерою у найрізноманітніших позах. Красуня і присідала навпочіпки, і навіть високо задирала ногу, кокетливо посміхаючись і ховаючи обличчя під светром.
У підписі співачка розповіла, в чому її сила, а також згадала, що ці чудові знімки зробила її молодша дочка Сара.
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"Моя сила в цьому. В балансі. Відпочити і потім плідно попрацювати, не боячись відсутності вихідних. Попрацювати і потім відпочити, не думаючи ні про що. Улюблені люди поруч, сонце - і посудина знову наповнюється. А ще коли в такому стані тебе відобразив юний фотограф @sarahvv12s, тепер дивлюся на фото і повертаюся в це відчуття 🤍", - йдеться в повідомленні.
Користувачі бурхливо обговорили побачене:
"Я прям відчуваю м'якість светра 😀"
"Перегорнув всі 10 фото, думав, в кінці зніме кофту 🤪 😂"
"У цих фото вся Віра👍. Сонячна, промениста, красива, природня, справжня! Браво, Віра!❤️"
"Баланс і Віра! Це однокореневі слова😂"
"Приголомшлива красуня!!! 🔥"
"Віра як завжди зводить з розуму 😍 такою ангельською красою 😘"
"Ммм яка смачна 😍 😘 "
"Головне, щоб туди вітром не надуло 😂 😍 🔥 "
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