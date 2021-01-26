Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва пограла перед камерою в спокусливому вигляді

Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала серію нових знімків у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в довгому затишному светрі молочного відтінку, з широкою шийкою, а також в стильних шкіряних черевиках.

При цьому Брежнєва "забула" надіти спідницю або штани, блиснувши ідеальними ніжками. Тепер зрозуміло, чим вона полонила свого чоловіка, продюсера Костянтина Меладзе.

Зібравши волосся в пучок, Віра, в сонцезахисних окулярах, покрутилася перед камерою у найрізноманітніших позах. Красуня і присідала навпочіпки, і навіть високо задирала ногу, кокетливо посміхаючись і ховаючи обличчя під светром.

У підписі співачка розповіла, в чому її сила, а також згадала, що ці чудові знімки зробила її молодша дочка Сара.

"Моя сила в цьому. В балансі. Відпочити і потім плідно попрацювати, не боячись відсутності вихідних. Попрацювати і потім відпочити, не думаючи ні про що. Улюблені люди поруч, сонце - і посудина знову наповнюється. А ще коли в такому стані тебе відобразив юний фотограф @sarahvv12s, тепер дивлюся на фото і повертаюся в це відчуття 🤍", - йдеться в повідомленні.

Користувачі бурхливо обговорили побачене:

"Я прям відчуваю м'якість светра 😀"

"Перегорнув всі 10 фото, думав, в кінці зніме кофту 🤪 😂"

"У цих фото вся Віра👍. Сонячна, промениста, красива, природня, справжня! Браво, Віра!❤️"

"Баланс і Віра! Це однокореневі слова😂"

"Приголомшлива красуня!!! 🔥"

"Віра як завжди зводить з розуму 😍 такою ангельською красою 😘"

"Ммм яка смачна 😍 😘 "

"Головне, щоб туди вітром не надуло 😂 😍 🔥 "

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