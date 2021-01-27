Американська фітнес-модель Ана Чері влаштувала пікантну зйомку вдома прямо біля ліжка на підлозі

Модель Ана Чері є активним користувачем мережі, тому для залучення уваги шанувальників, дівчина постійно влаштовує нові фотосесії. Кадрами з вдалих зйомок Ана ділиться в профілі досить часто, тому на фан-акаунтах також можна знайти досить інтригуючі образи із зіркою.

Фітнес-тренер і модель присвячує вільний час не тільки тренувань, але і фотосесій в різних образах. Так як вона володіє магазином спортивного одягу, їй доводиться часто експериментувати. В іншому Чері любить демонструвати засмагле і підтягнуте тіло в мереживах, в білизні з підв'язками або комплектах з сіточки.

Як видно на одному з яскравих фото, модель не любить приховувати гідності. У чорному мереживному ліфчику, пов'язці на стегнах і білизні з такими ж мереживами Ана розташувалася на підлозі і показала у всій красі фігуру.

"Ви дійсно, дуже, дуже, дуже красиві і привабливі; це виглядає незручно для сну; така красива; бездоганна природна краса 🔟; дуже добре; мені подобається цей наряд; шалено складно😈; милі дрібнички у тебе такі багаті🔥; добре припаркувалася; Господи, помилуй🔥 🔥 🔥».

Після того, як дівчина стала популярна, вона вирішила показувати більше знімків зі своїм тілом і зайнялася рекламою бікіні та одягу для тренувань.

Як видно на одному з фото, в білому бікіні і зі спущеною сорочкою на пляжі, Чері вирішила прогулятися на узбережжі і показати за одне своє засмагле тіло, яким так пишається. Завдяки постійним тренуванням, Ана запевняє, що у неї немає необхідності в дієтах, їй досить правильно харчуватися.

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