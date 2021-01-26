Колишня дружина співака Віктора Павлика Лариса Созаєва збила гонор з нинішньої пасії артиста - Мережа гуде

Так, вагітна дружина Павлика 26-річна Катерина Репяхова наважилася в ефірі "Зіркового шляху" дати пораду Созаєвій, коли зайшло питання про фінансову самостійність.

Як передає Politeka.net, Лариса викликала ажіотаж своїм постом на Фейсбуці, опублікувавши рядки з вірші Юрія Марковцева під назвою "Собака гавкає – караван йде".

"Є паразити і серед людей,
Живуть, за рахунок інших прагнучи піднятися.
Своїх в них немає ні думок, ні ідей,
Звідки ж їм в душі нікчемній взятися!
Їм Бог суддя, я лише одне бажаю:
Щоб колись совість їх знайшла", - йдеться в одному з фрагментів.

Користувачі бурхливо обговорюють новий скандал:

"Дивно вона така молоденька але така мммм, продумана)) я більше ніж впевнена, що він і так вам допомагав би, навіть якби ви були категорично проти... вона просто ще дуже молода, щоб зрозуміти"

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"Яка вона молода і дурна. Життя непередбачуване! Сьогодні він поруч завтра немає, і дитиною вона його не зможе поруч тримати"

"Молодо-зелено))) а ваш колишній влип. І вірю в те, що вона буде для нього не крайня, а остання). Життя вчить"

"Поставила смайлик, бо реально насмішило) це хто там про самостійне життя пише) та, хто живе за рахунок чужого щастя?"

"Сумнівне щастя вона собі вибрала! На такому горі сісти на п'єдестал... ну не знаю! Каятися все життя потрібно..."

Нагадаємо, під час програми у Репяхової запитали, чи допомагає Павлик матеріально своїй колишній родині. На що дівчина розповіла про кредит за квартиру, який чоловік досі виплачує. З цим Катерина погодилася - дав обіцянку - тримай слово. А що стосується інших витрат, то тут вона натякнула, що Созаєвій пора "вчитися жити самостійно, вміти за себе постояти..."

До цього жінки скандалили після смерті від раку в серпні минулого року сина Віктора і Лариси - 21-річного Павла.

Виктор Павлик с сыном