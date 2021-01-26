Колишня дружина співака Віктора Павлика Лариса Созаєва збила гонор з нинішньої пасії артиста - Мережа гуде
Так, вагітна дружина Павлика 26-річна Катерина Репяхова наважилася в ефірі "Зіркового шляху" дати пораду Созаєвій, коли зайшло питання про фінансову самостійність.
Як передає Politeka.net, Лариса викликала ажіотаж своїм постом на Фейсбуці, опублікувавши рядки з вірші Юрія Марковцева під назвою "Собака гавкає – караван йде".
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