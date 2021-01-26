Колишня дружина співака Віктора Павлика Лариса Созаєва збила гонор з нинішньої пасії артиста - Мережа гуде

Так, вагітна дружина Павлика 26-річна Катерина Репяхова наважилася в ефірі "Зіркового шляху" дати пораду Созаєвій, коли зайшло питання про фінансову самостійність.

Як передає Politeka.net, Лариса викликала ажіотаж своїм постом на Фейсбуці, опублікувавши рядки з вірші Юрія Марковцева під назвою "Собака гавкає – караван йде".

"Є паразити і серед людей, Живуть, за рахунок інших прагнучи піднятися. Своїх в них немає ні думок, ні ідей, Звідки ж їм в душі нікчемній взятися! Їм Бог суддя, я лише одне бажаю: Щоб колись совість їх знайшла", - йдеться в одному з фрагментів.

Користувачі бурхливо обговорюють новий скандал:

"Дивно вона така молоденька але така мммм, продумана)) я більше ніж впевнена, що він і так вам допомагав би, навіть якби ви були категорично проти... вона просто ще дуже молода, щоб зрозуміти"