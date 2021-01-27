Українська прима-балерина Катерина Кухар і співачка Санта Дімопулос підкорили формами в бікіні

Багато українських зірок вирішили взимку відпочити в теплих краях, повідомляє Politeka.net. Авжеж, знаменитості похвалилися своїм проведенням часу в соцмережах.

Зокрема, Катерина Кухар вирушила з сім'єю на Мальдіви, а співачка Санта Дімопулос - в Дубай, а пізніше теж на Мальдіви.

Обидві спокусливі брюнетки похвалилися фігурами в бікіні.

Балерина постала в красивому зеленому купальному вбранні, яке підкреслило її шикарні форми. А артистка позувала в помаранчевому бікіні, яке виглядало на ній просто неймовірно.

В одній з груп вирішили влаштувати "битву мокрих купальників", запропонувавши підписникам вибрати краще фото.

"Битва мокрих купальників 🔥 зараз прима-балерина Катерина Кухар і співачка Санта Дімопулос насолоджуються «літом» - відпочивають на Мальдівах. І не тільки час від часу бачаться, а й публікують схожі кадри. Так, зірки сфотографувалися в купальниках під краплями теплого душу.

А чий знімок вам подобається більше? ⭐", - поцікавилися автори.

"Обидві гарячі 🔥 🔥 🔥 і як дівчата і як купальники🔥 тут не можна вибирати)", "звичайно, Кухар", "Санта", "обох терпіти не можу", "звичайно Санта, Кухар не подобається зовсім", "❤️обидві! розумниці красуні", " як особистості подобаються обидві. Але більш вдалий знімок у Санти😉", "якщо чисто по тілу вибирати, не думаючи про людей і особистостей, то 2 😊", "Кухар😉", "у Каті трохи ракурс невдалий", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками " відкрилася з нового боку.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.