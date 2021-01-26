Співак Олег Винник, який став учасником шоу "Маска", розповів про те, як йому було нелегко

На одному з українських телеканалах не так давно стартувало шоу "Маска", повідомляє Politeka.net. У проєкті учасники приховують свої обличчя за масками. Детективи шоу повинні розкрити особистість учасника.

Так, популярний співак Олег Винник переховувався під маскою Буйвола. За словами артиста, йому було нелегко під час зйомок, адже тільки головний убір важив приблизно 10 кілограмів.

Як розповів співак каналу "Україна", перед зйомками його попередили, що в костюмі буде непросто і попросили відпочити перед виступом.

"Коли я переглядав шоу в інших країнах, вже чув про це, але думав, що перебільшують, і все потрібно ділити на три. Але коли мені допомогли одягнутися, зрозумів, що це набагато складніше, ніж я міг уявити", - розповів артист.

Перед тим як вийти на сцену для зняття маски, Виннику знадобилася допомога медика. Через навантаження корінці нервових закінчень в області попереку защемилися.

У костюмі було важко тримати поставу. Довелося використовувати протинабрякові і знеболюючі препарати. Таким чином, за словами медика, Олегу вдалося поліпшити стан.

Через півгодини співак повернувся на майданчик, і зйомки відновилися.

Нагадаємо, співак Андрій Данилко вгадав, що під маскою Буйвола переховувався Олег Винник.

"Коли вийшов Буйвол, я подумав, що зірка під цією маскою могла народитися в рік Бика, а це і мій рік теж. Тоді і зрозумів, де справжній Винник", - розповів артист.

Нагадаємо, що Данилко зірвався на шоу "Маска", стукав кулаками по столу: "Андрію Михайловичу, не робіть цього!".

Як повідомляла Politeka, Данилко, Полякова і Каменських посперечалися на "масці" через руду кокетку: "це хто така повія?".

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