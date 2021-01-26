Популярна українська співачка Ані Лорак показала струнку фігуру в одній білій білизні

Ані Лорак вже давно не брала участь у відвертих фотосесіях і уникає зайвої уваги поза сценою, приховуючи особисте життя від громадськості. Тим не менш, у шанувальників як і раніше багато матеріалів для публікацій. Цього разу шанувальники поділилися фото Кароліни, що позує в одній білизні і піжамі перед камерою.

Так, Лорак знялася в Білій шовковій піжамі з сорочкою і шортиками. Верх вбрання співачка не застебнула, оголивши живіт і груди в Білій білизні. Насолоджуючись сонячною погодою, Кароліна повернулася перед камерою так, щоб світло впало на її тіло.

До цього, варто відзначити, Кароліна сама розповідала в Instagram, що у неї з'явилася улюблена піжама від якої вона в захваті. Також співачка приписала, що це "те, що потрібно дівчаткам". Сьогодні фанати оцінили фото і написали багато коментарів, підкресливши, що під бюстом помітні крила метелика – тату, яке зірка показує дуже рідко.

"Сексуальна Діва!💥 А ви помітили на цьому фото татуювання Кароліни у вигляді метелика? Дуже подобається...; Шалено красива, сексуальна, шикарна😚; Діва з тату метелика, вау!; Неповторно прекрасна сексуальна і ніжна Кароліна 👍; шалено красива 😍" »

Зазначимо, Ані Лорак (Кароліна Куєк - справжнє ім'я) народилася в багатодітній родині. Майбутня зірка стала третьою дитиною. Батьки артистки розлучилися, ще до того, як на світ з'явилася ані.

Батько, Мирослав, працював журналістом і не брав участь у вихованні дітей, тому Жанні доводилося справлятися самій. Незважаючи на те, що їй доводилося працювати день і ніч, вона не могла одна прогодувати дітей.

У найважчий період Жанна Лінькова прийняла нелегке рішення - вона віддала вчитися в інтернат шестирічну Кароліну і її братів.

Нагадаємо, що розпатлана Ані Лорак налякала кардинальними змінами в зовнішності, фото облетіло мережу: "зовсім інша!".

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