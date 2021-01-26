Синові співачки Крістіни Орбакайте, Дені Байсарову, приписували роман з красивою блондинкою, проте з'явилися нові деталі

Дені Байсаров - другий син Христини Орбакайте, який народився у відносинах з бізнесменом Русланом Байсаровим, передає Politeka.net. Цього року хлопець відсвяткує вже своє 23-річчя.

Деякий час хлопцю приписували роман з красунею-Марією, яка є хрещеницею дружини музиканта Валерія Сюткіна, Віоли. Днями стало відомо, що дівчина вийшла заміж. Чоловіка блондинки звуть Павло.

Відзначимо, що хоч активно і плодилися чутки про роман Дені з Марією, сама дівчина все спростувала. Маша зазначила, що вони з сином Орбакайте друзі з дитинства. Як підкреслила красуня, вони люблять один одного як брат і сестра.

А Байсаров зазначав, що у Марії є коханий, з яким вона заручена.

Дені Байсаров поки не одружений, хоча останнім часом йому приписують романи з дівчатами. Можливо, хлопець самотній або добре приховує свої стосунки від преси.

Нагадаємо, дочка співачки Алли Пугачової, Крістіна Орбакайте, і бізнесмен Руслан Байсаров стали зустрічатися у 1997 році. Тоді ця пара була неоднозначною і цікавою всій країні, адже між Росією і Чечнею був конфлікт.

За інформацією ЗМІ, пара познайомилася, коли бізнесмен жив з іншою жінкою і дочкою. Чоловік кинув сім'ю заради Христини. Через рік після знайомства у закоханих народився син - Дені.

Офіційно молоді люди так і не одружилися, але мати Байсарова стверджує, що їх союз був закріплений за всіма канонами ісламського віросповідання.

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