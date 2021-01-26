Модель вирішила, що так буде краще

Легендарна модель і актриса Памела Андерсон постала в спокусливому образі

Блондинка прославилася в 90-ті завдяки своїм пишним формам, передає Politeka.net. Зірка любить згадувати ті часи, публікуючи палкі фото в Instagram.

Так, на черговому знімку спокусниця постала, ймовірно оголено. Модель лежала на животі, спираючись об руки.

Зірка розпустила довге біле волосся. Її образ завершив макіяж з акцентом на очі - чорні стрілки підкреслили повіки.

Модель відкрила губи й подивилася в камеру.

У пості Памела здивувала заявою.

"Це буде мій останній пост в Instagram,

Twitter або Facebook

Мене ніколи не цікавили соцмережі", - написала артистка.

За словами Памели, зараз її надихають читання і прогулянки на природі, і таким чином вона відчуває себе вільною.

"Спасибі за любов. Будьте благословенні.

Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили і натхнення слідувати своїм цілям і постарайтеся не піддаватися спокусі витрачати час даремно 🙏

Це те, що вони хочуть і можуть використовувати, щоб заробляти гроші. Контролювати твій мозок", - написала модель.

За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі писали, що будуть сумувати за Памелою, а також шанувальники подякували зірці за фото і зробили їй компліменти.

Варто відзначити, що зараз на Андерсон підписані 1,2 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Памела Андерсон розкріпачилася на пляжі, показавши сонцю самі соковиті місця.

А ще Politeka писала, що Памела Андерсон без купальника і сорому заплуталася в мережах на пляжі.

Також Politeka повідомляла, що спекотна Памела Андерсон в мереживній білизні показала, що таке спокуса.