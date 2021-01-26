Легендарна модель і актриса Памела Андерсон постала в спокусливому образі
Блондинка прославилася в 90-ті завдяки своїм пишним формам, передає Politeka.net. Зірка любить згадувати ті часи, публікуючи палкі фото в Instagram.
Так, на черговому знімку спокусниця постала, ймовірно оголено. Модель лежала на животі, спираючись об руки.
Зірка розпустила довге біле волосся. Її образ завершив макіяж з акцентом на очі - чорні стрілки підкреслили повіки.
Модель відкрила губи й подивилася в камеру.
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У пості Памела здивувала заявою.
"Це буде мій останній пост в Instagram,
Twitter або Facebook
Мене ніколи не цікавили соцмережі", - написала артистка.
За словами Памели, зараз її надихають читання і прогулянки на природі, і таким чином вона відчуває себе вільною.
"Спасибі за любов. Будьте благословенні.
Будемо сподіватися, що ви знайдете в собі сили і натхнення слідувати своїм цілям і постарайтеся не піддаватися спокусі витрачати час даремно 🙏
Це те, що вони хочуть і можуть використовувати, щоб заробляти гроші. Контролювати твій мозок", - написала модель.
За годину пост зібрав понад 10 тисяч лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі писали, що будуть сумувати за Памелою, а також шанувальники подякували зірці за фото і зробили їй компліменти.
Варто відзначити, що зараз на Андерсон підписані 1,2 мільйона користувачів мережі.
Нагадаємо, Памела Андерсон розкріпачилася на пляжі, показавши сонцю самі соковиті місця.
А ще Politeka писала, що Памела Андерсон без купальника і сорому заплуталася в мережах на пляжі.
Також Politeka повідомляла, що спекотна Памела Андерсон в мереживній білизні показала, що таке спокуса.