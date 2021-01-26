Популярна співачка Світлана Лобода захопила формами в маєчці

Красуня спокушає шанувальників кожним своїм образом, пише Politeka.net. Цього разу співачка зробила палюче селфі.

Лобода зняла себе камерою знизу, демонструючи пишні груди. Декольте було, хоч і нескромним, але не дуже відвертим.

Світлана завершила образ ланцюжком на шиї з масивним блакитним метеликом. Красуня поклала волосся набік, блиснувши акуратною сережкою у вусі.

Ніжний макіяж з акцентом на очі виглядав чудово.

"Птах, що сидить на дереві, не боїться, що гілка зламається, тому що вірить не в гілку - а у свої крила 🕊 змахнула і полетіла... з тобою🐺", - підписала знімок красуня.

За дві години пост зібрав понад 50 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ось це краса☺️❤️!", "вільний птах, пам'ятаєш нашу пісню", "наша найкрасивіша і сильна пташка 😍", "найніжніша, красива і мудра птиця😍🕊", "Лободуся ви БОГИНЯ❤️", "Красуня чарівна урааааа супер😍👏👏👏🙌", "Нехай приведе тебе дорога ❤️", "Ви - наша найголовніша пташка, яка стимулює і дає надію 🙏🕊❤️", "найшикарніша 😍", "Шикарна жінка 😳😳😳😳", "Краще не скажеш❤️ 👏краса!", "Світлана👏 🔥", "як вчасно ♥ ️ як відчули мене ☺ ", "Ви як океан ❤️", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Світлана Лобода поділилася відео, як виглядає до і після концерту.

Перед виступом співачка одягнена у все чорне. А потім вона переодяглася в коротке сріблясте плаття з глибоким вирізом на спині.

Нагадавши, Лобода з розставленими ногами приголомшила кадрами в барі:"Люди йшли з шоу і їх нудило".

Як повідомляла Politeka, грайлива Лобода в ультракороткій сукні покуражилася на камеру і заінтригувала подією: "Тримайтеся...".

Також Politeka писала, що ефектна Лобода в мікро-ТОПі розговорилася за лаштунками: "через місяць кайфу...".