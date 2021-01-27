"Що ви творите?"

Співачка Наташа Корольова зробила своїй мамі Людмилі Поривай приємний сюрприз

Як передає Politeka.net, 47-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала бекстейдж незвичайної фотозйомки - в якості моделі була її 74-річна мати.

Екс-телеведуча позувала в рожевій сукні з квітковим принтом. Кокетливий образ доповнив оригінальний аксесуар у вигляді гігантської троянди, яку Людмила Іванівна тримала в руках.

Ідеальна укладка і помітний макіяж підкреслили дивовижний вигляд мами Корольової. Під час зйомки Наташа перебувала поруч з нею, підбадьорюючи і створюючи веселу теплу атмосферу.

"Мамо, тебе наймодніший фотограф Майамі знімає!", - говорила за кадром співачка.

"Ну, ти прям трояндочка! Ніхто не дасть тобі твої роки!", - не вгамовувалася Корольова.

Стилісти й фотограф кружляли над Поривай, доводячи все до ідеалу.

"Дівчата, що ви з мамою творите? Мамо, ти в короні!", - вигукувала артистка, коли на голову Людмили Іванівни втулили невелику блискучу корону.

"Всі Люди як Люди, а ти суперзірка!", - заявила горда донька. "А я суперзірка!", - підтвердила її мати.

Наприкінці Наташа повідомила, що таким чином вони з матір'ю готуються до вечірки.

Зазначимо, Людмила Поривай у 2012-2014 роках вела на Першому каналі програму "Час обідати!". Також є учасницею багатьох телепередач, в основному, разом з донькою. Так як вона бере активну участь в житті останньої, то частенько стає об'єктом пародій.

Нагадаємо, Корольова на жорсткій дієті вразила виглядом і злякалася, що Тарзан її кине: "треба п'ять таких..."

Як повідомляла Politeka, Тарзан засвітив "пошарпану" Корольову на морі: "Наташу не впізнаю, вся в..."

Також Politeka писала, що чоловік Корольової Тарзан без одягу і сорому схопився за спис, несподіване фото: "а що з руками?"