Оля Полякова влаштувала непросте випробування для своєї 16-річної доньки під час дитячого свята

Повернувшись з Мальдів Полякова вирішила продовжити веселощі і закотила галасливе свято зі зміями. Кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Істаграм, передає Politeka.net.

Однак не всім на ньому було весело. Так, старшій доньці співачки довелося дуже нелегко.

Справа в тому, що дівчинка боїться змій, але зіркова мама вирішила, що Маша повинна побороти свою фобію, і подивитися страху в очі. Дочка Полякової навіть розплакалася.

"Ти мене змушуєш чіпати змію, я їх панічно боюся», - гворить вона на відео в «сторіс».

Але Полякова відступати не думала.

"Аліса переборола страх тарганів, тому що стала годувати свою ящірку. Я хочу, щоб сьогодні Маша переборола страх змій", - каже вона.

При цьому Ольга вимагає щоб її дочка доторкнулася до змії, але Маша виявляється.

У той же час молодша дочка співачки Аліса проводила час дуже весело.

«А це нічого не боїться. Ця не боїться нічого і нікого", - коментує Ольга.

"Він душить тебе? О, Боже! Злазь з неї», - вирішила пожартувати співачка.

Але і від ідеї змусити Машу боротися з фобією вона не забула.

"Маша сьогодні поборе свій страх і візьме на руки величезного пітона», - продовжила Полякова.

Відмова дівчинки нічого не вирішила. «Ні. Я не буду, я не буду», - говорила Маша, але на неї врешті-решт поставили величезну змію.

"Моя улюблена. Господи, Ти молодець", - відреагувала Оля Полякова.

Нагадаємо, Полякова ефектно потрясла сідницями в крихітному міні-бікіні: "офігенна завжди і скрізь"

Як повідомляла Politeka, безсердечна Полякова познущалася над Владом Ямою, від Могилевської теж дісталося: "помилки молодості…"

Також Politeka писала, що грайлива Полякова в образі русалки розбурхала розміром "черепашок": "Морська королева!"