Співак Макс Барських даремно часу не втрачає, насолоджуючись відпусткою

Як передає Politeka.net, 30-річний артист опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показав, як і з ким розважається в Майамі.

На перших фото задоволений Барських в кепці, білій футболці і сонцезахисних окулярах зняв себе за кермом шикарного кабріолета зі світло-коричневим шкіряним салоном.

У подальших "сторіз" артист вже знаходився на яхті разом з одруженою парою друзів. Барських зняв товариша за штурвалом, а його дружину з часточкою кавуна, танцюючу під музику.

Пізніше Макс відправився в розкішний ресторан, що складається з декількох ярусів, потопаючий у зелені.

До цього ми розповідали, як Барських посвітив голим торсом, показавши свої нічні розваги на курорті в США.

Фото вийшло змазаним, так як артист ворушився і намагався прикрити обличчя руками. Втім, шанувальники все одно змогли розглянути сталевий прес співака.

"Заходи сонця", - підписав фото артист.

Примітно, що Барських, ставши зіркою, позбувся своїх комплексів - в дитинстві і юності він соромився свого тіла. Доходило навіть до того, що майбутній співак боявся роздягатися на пляжі. Причиною стали знущання з боку оточуючих над його сильною худорбою.

"Я був дуже щуплим і страшенно соромився цього. Як не дивно, найбільше знущалася наді мною моя ж сім'я: я пішов у батька, в той час як мама, брат і сестра були більш щільної статури. І як тільки вони мене не називали...", - ділився Барських в одному з інтерв'ю.

Нагадаємо, що втомлений Макс Барських з похмурим виглядом спантеличив різкою зміною іміджу:"правдою мені розбили серце".

Також Politeka писала, що Макс Барських потрапив у конфуз прямо під час виступу, фанати побачили зайве: "Прямо між ніг...".