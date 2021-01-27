Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, як вони проводять час з його мамою

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артиста.

У Дантеса виникли невеликі розбіжності з мамою. Про це співак вирішив розповісти фоловерам і записав відео на кухні в квартирі, де тепер живе його мати.

"Значить, відключили світло будинку. Я роблю другу сторіс, бо мати мені заборонила її знімати. Там зараз таке зле обличчя, ви не розумієте. І приїхали з Надею готувати їсти до мами", - каже співак.

У кадр все ж потрапила мама Дантеса, правда зі спини. Жінка стояла біля плити і займалася готуванням.

Також співак показав і свою дружину. При цьому Надя Дорофєєва сиділа на дивані і сміялася.

Нагадаємо, Володимир Дантес перевіз маму до Києва наприкінці 2020 року.

"Моя мама переїхала місяці півтора тому. Вона недалеко від нас живе, поміняла квартиру в Харкові на ту, яка зараз тут. Це дуже круто. Тепер я їду додому, по дорозі заїжджаю до неї, кажу:" їсти потрібно " - "добре". Приготувала, спустила. Їду ти вже не готуєш вдома, виходить. Мама поруч-це кайф", - розповідав раніше Дантес.

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