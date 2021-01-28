Відома модель Кайлі Дженнер показала свіжий образ захопивши фанатів

На фото красуня позувала в шортиках і білому топі. Зірка стояла біля стінки, залишивши волосся розпущеним, а одну ніжку задерла. Кайлі показала кілька ракурсів, в яких трохи про змінювала пози, влаштувавши легку провокацію. Кадри вийшли запальними і спокусливими, адже Дженнер виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Все і більше", - написала зірка під фото.

Фанати поставили мільйони лайків і написали коментарі:

"Мені подобаються твоє довге-довге волосся", "Люблю це довге волосся у тебе", "це правильно", "Люблю тебе дуже сильно", "наступного разу волосся будуть довшими, Кай", "уявіть, що ви така красива", "це фото ідентично твоєму другові", "вона деформує стегна, вони дивно виглядають на її тілі", "тіло дівчини, деякі не жінки, "дитинко, ти схожа на її обличчя".

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер спокусила формами в купальнику.

У соціальній мережі Instagram з'явився знімок, на якому Кайлі позує в купальнику, до якого домалювали Стрази.

Рожеве бікіні ніби сяяло на сонці, вражаючи красою.

Модель злегка вигнулася, ледь не виваливши свої форми з ліфчика. Груди притягувала погляд, зачаровуючи красою.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер в білій сукні з пікантною деталлю затьмарила навіть зіркових сестричок

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер в мініатюрному бікіні скупалася в палючих променях сонця

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