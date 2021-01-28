Відома модель Міла Кузнєцова показала, як починається ранок на відпочинку

На кадрах Міла позує в наряді з великим декольте, доповнивши образ яскравим мейкапом зірка стояла на балконі і показала вигляд з нього, акцентувавши увагу на своєму бюсті 15-го розміру. Кузнєцова дивилася в камеру і побажала всім фанатам доброго сонячного ранку. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Хлопці, всім добрий, сонячний ранок. Рррр", - сказала красуня під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Там просто нереально красиво. Мені дуже подобається", "прекрасні люди в прекрасному готелі, ти найкраща", "класно виглядаєш, Мила, і добре тобі відпочити тобі", " Вау яка ж краса навколо тебе. Хочу туди", "мені шалено подобається твоя зачіска, тобі йде", "ось це Я розумію нереально класна краса природи", "яке б час року не було, там завжди прекрасно".

Ми писали, що модель Міла Кузнєцова показала, як порушує правила на відпочинку.

На цей раз модель опублікувала знімок, на якому похвалилася своїм «проступком». Справа в тому, що красуня вирішила сфотографуватися в басейні прямо під жартівливим знаком, що забороняє перебувати поруч жінкам з великими грудьми.

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