Колишня солістка ВІА Гри і переможниця "Танців з зірками", Санта Дімопулос, поділилася ніжним фото з красунею-дочкою

Ефектна екс-учасниця українського гурту "ВІА Гра" Санта Дімопулос вирішила поділитися кількома сонячними кадрами. Так, артистка опублікувала в Instagram фото зі своєю маленькою дочкою Софією. Як відомо, Санта заміжня за бізнесменом Ігорем Кучеренко, з яким виховує синів від їхніх попередніх стосунків і дочку, яка з'явилася на світ зовсім недавно.

Кадр з малятком Софією підкорив мережу, адже Санта показала, як схожа Малятко на батька і зовсім не схожа на неї саму. Зокрема, користувачі мережі звернули увагу не тільки на різні обличчя мами і дочки, але ще і на колір шкіри. Смаглява Дімопулос і світла білява Софія розчулили мережу своїми фото.

"Доброго ранку! 🤍 Звикаємо до нової реальності 😅 треба взуватися, одягатися і йти на сніданок, де немає особливо вибору і зовсім не смачно 🙈P. S: правда ми як дві краплі??🤣», - написала Санта.

Користувачі відповіли відразу:

"Як це не смачно?! Міняти готель?! 😅; Рідкісний випадок коли світлий ген переміг, обидві красиві; Так не звичайно: у дуже красивою кароглазой мами, дуже красива блакитноока дочка💙; Батькова ксерокопія 🤗від Вас по-моєму тільки носик😂; Що б мамі не було прикро - я взяла її стать, а що б тато не ображався - я взяла його зовнішність😘; Взагалі нічого спільного🤣. Це ж означає Які сильні у тата гени🙊; Зефірка і шоколадка❤️😊; Кава з молоком 😊; Татова лялечка!❤️».

Після перемоги на» танцях " Дімопулос зазначила, як розслабилася і набрала трохи зайвого. За словами красуні, худне варто звернути увагу на свою їжу в першу чергу.

"Гранола і вівсянка – не завжди найкращий сніданок. У гранолу часто можуть додавати не найкорисніші підсолоджувачі, а вівсянка корисна тільки, якщо ви готуєте її з вівса грубого помелу. Так що будьте акуратніше. І не забувайте, що тільки скорочення калорій не допоможе вам стати володарями красивого тіла» - сказала Дімопулос, яка після других пологів скинула більше 15 кілограм.

Нагадавши, Дімопулос з " Танців з зірками "блиснула красою в Дубаї без макіяжу і фотошопу:"ідеальна жінка".

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