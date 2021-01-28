Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе на відпочинку

На фото Усманова позує у фіолетовому купальнику, сидячи на колінах. Поруч з Катею можна побачити маленьку дочку Поліна, яка стояла в аналогічному вбранні. Парочка була на пляжі і хвалилася райськими видами Мальдів. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зустрічайте спекотних красунь. У фіолетових купальниках.

8 годин ми летіли до Мале, і ще 45 хвилин на гідролітаку на наш острів. Переліт був важкий (летіли економом), тому що бізнес на Мальдіви це ціна нової квартири моєї мами з ремонтом і меблями", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 70 тисяч лайків і написали коментарі:

"Принцеси мої", "Боже мій, яка краса, ви очманілі Дівчата", "я прям закохана в вашу Поліну, ну така посмішка солодка", " Катя, а де ви подушку для літака купували?", "Шикарні красуні", "Бомба", "Очаровашка".

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На фото Катерина позує в закритому купальнику, а очі прикрила окулярами. Зірка посміхалася і похвалилася бездоганною фігурою.

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