Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе і розповіла про бізнес

На фото Котова позувала в білому рушнику, а в руках тримала масажні кульки. Зірка залишила волосся розпущеним, а білизну вирішила не надягати. Кадр вийшов дуже запальним і спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Весь минулий рік я поглиблювалася в усі процеси, пов'язані з виробництвом, продажами, логістикою та маркетингом у своїх бізнесах. Тепер я можу сказати що майже знаю весь процес від і до, починаючи з виробництва, закінчуючи упаковкою. І нещодавно натрапила на висловлювання Едвардса Демінга "якщо ви не можете описати те, що зараз робите, як процес, то ви не знаєте, що робите", - написала зірка.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуня, як завжди", "повинен знати"," красуня, чудова фотографія) мила, сонячна дівчинка", " дуже здорово, що ти серйозно ставишся до свого здоров'я! Розумниця", "шикарна", " так повинен. Але він не робот. Як то кажуть, повинен, але не зобов'язаний"."Прекрасна, спокуслива і мила Тетяна".

Ми писали, що колишня учасниця тріо ВІА Гра Тетяна Котова приспустила білизну, підкоривши фанатів пружними формами.

Так, на опублікованому знімку Котова позує, приспустивши білизну до межі і спокусливо закинувши руку вгору. Очі красуні при цьому були прикриті пов'язкою. Шанувальників знаменитість позбавила від можливості висловитися про ідеальне тіло кумира, викинувши ролик у себе в каруселі Stories.

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