Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт відповів на каверзне питання
Як передає Politeka.net, 31-річна актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала разом з коханим.
Ксенія і Олександр вирішили відповісти на численні запитання фоловерів. Зокрема, одне з них, адресование Еллертові, звучало так: "За що було соромно найбільше перед Ксюшею?"
Хлопець задумався на секунду й видав відповідь:
"Це, напевно, коли я щось пообіцяв і не зробив... Це прям такий осад", - подивився він на Ксенію очима, як у кота з мультика про Шрека.
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"Наступного разу так не будеш?", - запитала Мішина, але ось відповідь обранця дівчина не записала, перейшовши до наступного питання.
Крім того, зірки "Холостячки" також зізналися, що їх бісить один в одному.
Ксенія відразу ж знайшла, що відповісти: "Особисто мене бісить твоє скривджене обличчя, коли ти ображешся..."
"А мене, коли ти ходиш і кажеш: "Я поправилася, я жирна, я товста", - поскаржився, в свою чергу, Еллерт.
Раніше ми розповідали, парочка не соромиться показувати інтимні моменти свого життя. Зокрема, екс-"Холостячка" станцювала перед коханим в одному рушничку, блиснувши апетитною фігуркою.
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