Є, в чому каятися

Переможець шоу "Холостячка" Олександр Еллерт відповів на каверзне питання

Як передає Politeka.net, 31-річна актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", опублікувала в своїх "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких постала разом з коханим.

Ксенія і Олександр вирішили відповісти на численні запитання фоловерів. Зокрема, одне з них, адресование Еллертові, звучало так: "За що було соромно найбільше перед Ксюшею?"

Хлопець задумався на секунду й видав відповідь:

"Це, напевно, коли я щось пообіцяв і не зробив... Це прям такий осад", - подивився він на Ксенію очима, як у кота з мультика про Шрека.

"Наступного разу так не будеш?", - запитала Мішина, але ось відповідь обранця дівчина не записала, перейшовши до наступного питання.

Крім того, зірки "Холостячки" також зізналися, що їх бісить один в одному.

Ксенія відразу ж знайшла, що відповісти: "Особисто мене бісить твоє скривджене обличчя, коли ти ображешся..."

"А мене, коли ти ходиш і кажеш: "Я поправилася, я жирна, я товста", - поскаржився, в свою чергу, Еллерт.

Раніше ми розповідали, парочка не соромиться показувати інтимні моменти свого життя. Зокрема, екс-"Холостячка" станцювала перед коханим в одному рушничку, блиснувши апетитною фігуркою.

Ксенія повиляла стегнами і отримала у відповідь від здивованого Еллерта: "Спасибі..."

Нагадаємо, вже не "Холостячка" Мішина здивувала нічними забавами з Еллертом в джакузі, збентеживши сина Платона: "він завжди..."

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