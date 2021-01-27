Відома співачка Ані Лорак показала, з ким проводить час у ліжку

Зірка, яка вже давно живе і працює в Росії, поділилася новим знімком у своєму Instagram. Про це пише Politeka.net.

Лорак в сторіс опублікувала фото, але якому в ліжку зображений новий член її сім'ї-собочка Тоша. Співачка ніжно його обіймає рукою з акуратним манікюром.

Песик прикрив очі, наче засинає.

Лорак додала до фото сердечко, як би натякаючи, що це любов. Дійсно вихованець виглядай неймовірно милим, тому не закохатися в нього неможливо.

Зазначимо, про поповнення в родині Лорак повідомила на початку цього року. Тепер разом із зіркою і її дочкою Софією живе чотириногий-кошлатий щеня породи мальтіпу.

Ім'я чотириногому другу вибрала дочка Лорак-Софія.

Собачки породи мальтіпу володіють чарівним зовнішнім виглядом і завзятим характером. І фото, яке показала співачка, тільки підтверджує цей факт.

Мальтіпу - це помісь мальтійської болонки і той-пуделя. Вони гіпоалергенні і, що важливо, не линяють. Правда, і догляд за ними повинен бути відповідний: мальтипу їдять корм преміум-класу (заводчики навіть рекомендують купувати його в Європі), мити спеціальним шампунем, відповідним кольором собаки і регулярно відвідувати грумера.

Нагадаємо, Ані Лорак в розстебнутій сорочці " підсмажилася "на сонці, виблискуючи білим ліфчиком:"Діва з тату метелика".

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