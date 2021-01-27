Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала, як розважається в Єгипті

На кадрах Омович показала себе в те, що можна назвати топом, і чорних трусиках. На голові у зірки було Східне прикраса. Олена сиділа на дивані і спокусливо вигиналася, розбурхуючи пишними формами. Дівчина зовсім не бентежилася свого тіла і з задоволенням його демонструвала,. роблячи кадри максимально гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я Хабібі", - написала зірка під фото.

Фанати подивилися ролики майже 50 тисяч разів і написали коментарі:

"Що за потворність", " Я перелякалася. Це виглядає страшно", "чому так смішно", " у твого нареченого все нормально з головою? Ти практично завжди Гола, йому нецікаво?", "Просто ідеальна", " ти що таке? О, боги, жаху такого не бачив"," мумії повертаються"," Мда, целюліт", " ганьба. Поважайте чужу культуру", "Ого, запальничка", "Фуууууу".

Повідомлялося, що популярна модель Олена Омович поділилася особистими кадрами.

Олена спокусливо позувала в новому комплекті, не залишивши без уваги акцент на тілі. Щоб залучити образ, Омович, трохи потягнула за білизну, вдаючи, що його знімає. Втім, не тільки на це могли дивитися фанати.

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