Співачка Тіна Кароль, яку вразила харизма Дмитра Монатіка, збентежила витівкою

Як передає Politeka.net, 36-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показала забавну ситуацію, зняту в її день народження.

Так, дія відбувалася в студії проекту "Голос країни". Мабуть, Тіна готувалася до зйомок, або ж просто відпочивала, вирішивши перекусити, коли на горизонті виник співак Дмитро Монатік в стильному сірому костюмі й капелюсі.

"Оу, привіт...", - вигукнув той, граючи з мімікою обличчя.

Справа в тому, що артист вирішив спародіювати Кароль (до речі, до цього так вже робив чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес).

Вдало записаний і викладений раніше Тіною ролик в Мережі став "вірусним" - на ньому грайлива зірка протяжно й млосно говорить " ОУ, привіт, а куди я прийшла?" Її колегам так сподобалося побачене, що тепер при нагоді вони по-доброму "дражнять" артистку.

Витівка Монатіка насмішила Кароль. Та навіть не встояла на ногах і звалилася на сцену прямо з тарілкою в руках.

Нагадаємо, у свій день народження Тіна підготувала для відданих шанувальників сюрприз. Артистка оголосила про відкриття свого стрімінг-сервісу на платформі Patreon. На цьому сайті виходитиме ексклюзивний контент зі співачкою. "Все, що ти хотів про мене дізнатися, але боявся запитати - тепер на PATREON!"- повідомила зірка в своєму Instagram.

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