Американська фітнес-модель Ана Чері у бірюзовій сукні показала свої головні достоїнства

Фітнес-модель в бірюзовій сукні вирішила показати силу спокуси, знявши лямки з плечей. Як відомо, вже не перший рік Ана працює в спортзалі тренером і займається рекламою білизни та одягу для модних магазинів. При цьому не забуває показувати нові образи з одягом власного дизайну, а також брати участь в нових зйомках з незвичайними образами.

Також, незважаючи на насичений графік, Ана є домосідкою і рідко куди-небудь вибирається. Навіть більша частина її фото для реклами зроблена вдома. Позуючи в сукні яскравого кольору Чері також вдалося підкреслити достоїнства фігури без красивих фотозон.

Сівши на край дивана, Ана зняла з плечей сукню і оголила тим самим зону декольте, не забувши також злегка розпустити шнурівку на бюсті. Пікантна деталь образу спортсменки не залишила фанатів байдужими.

"Так красиво; Preciosa❤; Прекрасно❤; принцеса😍 😍; така красуня захоплює красуню; прекрасна дорога богиня; дійсно дуже хороший пост і ти дійсно хороша; 😊ти прекрасно виглядаєш, продовжуй в тому ж дусі; вишня в сиропі, ідеальна; красива дамочка, але дивно, що в цей раз костюм інший».

Фітнес-тренер і модель присвячує вільний час не тільки тренувань, але і фотосесій в різних образах. Так як вона володіє магазином спортивного одягу, їй доводиться часто експериментувати. В іншому Чері любить демонструвати засмагле і підтягнуте тіло в мереживах, в білизні з підв'язками або комплектах з сіточки.

Як видно на одному з яскравих фото, модель не любить приховувати гідності. У чорному мереживному ліфчику, пов'язці на стегнах і білизні з такими ж мереживами Ана розташувалася на підлозі і показала у всій красі фігуру.

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