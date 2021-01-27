Український телеведучий Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска", розповів про кумедний випадок на сцені

Як повідомляє Politeka.net, відповідаючи на запитання шанувальників, він відкрив один із секретів нового шоу. Уважний фанат звернув увагу, що під час першого випуску «Маски» Остапчук мало не впав на сцені. Пыдписник поцікавився, чи був цей момент спеціально підлаштований, або ведучий дійсно спіткнувся.

"Після попереднього номера помили сцену і я реально послизнувся", - зізнався Остапчук.

Судячи з відео, конфузна ситуація сталася після виступу маски Сонце. Після кожного номеру телеведучому доводиться оббігати сцену і підходити до героя шоу. Цього разу він мало не впав по дорозі до маски на очах у Ольги Полякової та Насті Каменських.

Правда, телеведучий швидко зібрався, підбіг до Сонця і промовив: "Це було блискуче!".

Як відомо, шоу "Маска" вже зібрало біля екранів тисячі телеглядачів, зібравши зірковий склад детективів і учасників.

Раніше ми писали, що Володимир Остапчук поділився кадром з майбутнього випуску "Маски". На фото він позував у костюмі Супермена. Ведучий із задоволенням приміряв характерний червоний плащ супергероя, а спеціальний костюм підкреслив його мускулатуру. Але особливу увагу прихильниць привернула об'ємна опуклість в районі стегон. Дівчата в коментарях розхвилювалися і залишили масу смішних відгуків.

Нагадаємо, що дружина Остапчука без краплі скромності виставила сідниці в обтягуючому вбранні:"Кріс, та Ти вогонь".

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