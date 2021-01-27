Суддя "Майстер Шеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом особливої запіканки
Як передає Politeka.net, шеф-кухар колумбійського походження у своєму мікроблозі в Instagram описав усі стадії приготування .
«Простий рецепт. Неймовірно смачно і легко! Ділюся з вами класним рецептом, який сподобається всій родині! Корисно і дуже ситно», - зазначив кулінар.
Інгредієнти:
- 1 кабачок (натертий на тертці)
- 3 яйця
- 130 г йогурту без добавок
- сіль і перець за смаком
- 100 мл рослинної олії
- 100 г сиру (нарізаного кубиками)
- 100 г вареної шинки
- 250 г борошна
- 1/ 2 чайної ложки розпушувача
- 100 мл молока
- 2 невеликі морквини (нарізані соломкою)
Приготування:
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Натерти кабачки.
Збити яйця з йогуртом, сіллю, перцем і соняшниковою олією.
При перемішуванні додати молоко, потім додайте терті кабачки, нарізану моркву, сир, варену шинку, борошно і розпушувач.
Добре перемішати і перекласти суміш в форму.
Запікати в духовці при 180 градусах 1 годину.
Дістаньте запіканку з духовки та налоджуйтесь.
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