Суддя "Майстер Шеф" і ресторатор Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом особливої запіканки

Як передає Politeka.net, шеф-кухар колумбійського походження у своєму мікроблозі в Instagram описав усі стадії приготування .

«Простий рецепт. Неймовірно смачно і легко! Ділюся з вами класним рецептом, який сподобається всій родині! Корисно і дуже ситно», - зазначив кулінар.

Інгредієнти:

1 кабачок (натертий на тертці)

3 яйця

130 г йогурту без добавок

сіль і перець за смаком

100 мл рослинної олії

100 г сиру (нарізаного кубиками)

100 г вареної шинки

250 г борошна

1/ 2 чайної ложки розпушувача

100 мл молока

2 невеликі морквини (нарізані соломкою)

Приготування:

Натерти кабачки.

Збити яйця з йогуртом, сіллю, перцем і соняшниковою олією.

При перемішуванні додати молоко, потім додайте терті кабачки, нарізану моркву, сир, варену шинку, борошно і розпушувач.

Добре перемішати і перекласти суміш в форму.

Запікати в духовці при 180 градусах 1 годину.

Дістаньте запіканку з духовки та налоджуйтесь.

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