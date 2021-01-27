Українська 36-річна співачка Тіна Кароль захопила молодим видом

Як передає Politeka.net, фото артистки 2006 і 2021 років порівняли на офіційній сторінці проекту «Голос країни».

По виду Кароль на опублікованих фото, абсолютно несхоже, що між ними різниця в 15 років.

"Тренер "Голос країни" Тіна Кароль, здається, знайшла еліксир молодості", - йдеться в пості.

У Мережі активно коментують кадри, сиплють компліментами тіні і трохи жартують.

"Тінка красуня", "Дракула поділився секретом молодості і безсмертя", "неймовірна завжди", "Тіна ідеал краси", "Дан Безсмертний покусав Тіну і поділився еліксиром безсмертя", "Ну а чому їй раптом погано виглядати. Фінанси дозволяють підтримувати природну красу, є можливість красиво одягатися. Та й вона не з тих жінок, які не люблять дивитися за собою. У неї все для цього є. Природа не обділила ні фігурою, ні красою", "Дракула покусав", - пишуть в коментарях.

Відзначимо, багатьох розчарувало, що в новому сезоні шоу» Голос країни " не бере участі Молдавський Виконавець Дан Балан, кторому приписують романтичні стосунки з Тіною Кароль.

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