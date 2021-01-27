Телеведуча ТСН на "1+1" Лідія Таран здивувала шанувальників свіжим фото і довгоочікуваною заявою

Як передає Politeka.net, 43-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram яскравий знімок, на якому постала з оновленою зовнішністю.

Блондинка розпустила волосся, уклавши його на плечі, і позувала в гольфі цегляного відтінку та теплих брюках в клітинку.

У підписі Лідія зізналася, що вже скучила за роботою. Справа в тому, що ведуча деякий час провела на лікарняному. Повернувшись з новорічної відпустки в Туреччині у неї виявили коронавірус. Тому зірку відсторонили від ефірів і відправили додому лікуватися.

Однак, цей етап позаду, і Таран знову готова "до бою".

"Засиділася вдома🤓 здається, навіть трохи здичавіла. І піднабрала зайвого. Повертаюся на роботу з новими силами, бажаннями. І антитілами! 😂 Дякую, мої дорогі підписники, за підтримку, за корисні поради, які мені давали, і за наведення на вчителів французької та іншу корисну інформацію🙏 з усім цим полетіли далі! Сподіваюся, без зупинок вже до весни", - йдеться в повідомленні.

У "сторіз" Лідія показала, як готується до повернення до роботи - зокрема, освіжила у майстра свій зовнішній вигляд.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"А по очах і не скажеш, що здичавіли ...)) 🤗" - "я приховую😅"

"Лідочка, з одужанням Вас. Чекаємо в ефірі.🙌❤️"

"Слава Богу, що погане - позаду 😊 👍 "

"З одужанням вас... Без вас новини не актуальні"

"Не можливо бути такою красивою!!!😍"

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