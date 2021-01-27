Російська балерина Анастасія Волочкова поділилася одкровенням про драматичні зміни у своєму житті

Волочкова, яка нещодавно з розмахом відгуляла своє 45-річчя, зізналася, що саме в цей день вирішила розлучитися зі своїм нареченим. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.

"Ми довгий час жили разом. Безліч прекрасних моментів і подій і відпочинків нас об'єднувало. Я жодного слова поганого про нього не дозволю собі сказати, як і ні про одного з тих чоловіків, з якими мене пов'язувала доля. Тому що я можу пов'язувати свої відносини тільки з найкращими. Але мені, як і багатьом людям, властиво розчаровуватися в людях і в їхніх стосунках і вчинках", - розповіла балерина.

При цьому вона заговорила про випробування, які перенесла.

"Мені самій в житті довелося пройти справжній шлях випробувань, праці, злетів і падінь, протидій, чинних перешкод мені і моїй творчості, цілого цькування, гонінь, морального болю..😔 І я проходила всі ці випробування, як воїн, з честю і гідністю. І я розумію і відчуваю, що з сильною духом жінкою поруч може бути тільки чоловік, сильніше її, могутніше, благородніше, гідніше і величніше. За характером " » - зазначила вона.

Також Волочкова додала, що з нею може бути тільки людина, яка любить і поважає її творчість, як і її.

«Для мене у відносинах з чоловіком ніколи не був значущий його фінансовий достаток. Я завжди відкриваю щедро свою душу. І не шкодую своєї довірливості, відкритості і романтичної своєї натури. Але так вийшло, що серце моє підказало мені, що потрібно багато чого змінити. І, розчарувавшись, я вирішила не брехати самій собі... але ж головний суддя життя-це наша людська совість", - підсумувала балерина.

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