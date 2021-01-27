Співачка Софія Ротару через епідемію рідко виходить на вулицю і проводить час в основному в своєму заміському будинку під Києвом

Маєток 73-річної артистки знаходиться в селищі П'ятихатки, на кордоні двох сіл, в сосновому гаю далеко від жвавої траси, але при цьому без виходу до вод Дніпра, пише "Страна".

Акуратний особняк оточений невеликим хвойним лісом. На території теж, до речі, висаджені елітні блакитні ялини, туї та інші вічнозелені декоративні рослини. Котедж має незвичайну форму і кілька рівнів.

За даними видання, згідно з випискою, з реєстру прав на нерухомість, площа особняка становить 1412 кв метрів. Ротару придбала його ще 15 років тому.

Під час зйомки з висоти пташиного польоту з труби над камінним залом йшов дим, а у дворі був припаркований білий Range Rover співачки.

Користувачі з жаром коментують побачене. Деякі пораділи за Ротару, інші позаздрили, а треті порівняли її хороми з замком Алли Пугачової.

"Ніщебродка" - подумала Пугачова"

"Одна калина за вікном (і парочку гектарів за калиною) 😂"

"У порівнянні з палацом Пугачової, це просто сарайчик:)"

"Вона вже років 50, як офіційна радянська мільйонерка! Причому абсолютно заслужено і легально! І будиночок, до того ж, нічого такий... І все в деревах...😜"

"ну за тітку Ротару можна тільки порадіти, всі б так своїм талантом заробили і жили на старості років"

"Ну, що... Бідненько, але чистенько"

Цікаво, що раніше концертний директор Ротару Сергій Лавров розповів, що співачка переживає непрості часи. А саме, у неї фінансові труднощі через карантин. Тільки за три місяці обмежень гастрольної діяльності зірка втратила понад 15 мільйонів гривень.

Нагадаємо, як "вічно молода" Ротару виглядає в реальному житті, кадри з закулісся "Квартал 95": "починають вилазити...".

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