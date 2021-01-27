Є, на що подивитися!

Дружина DZIDZIO, співачка SLAVIA, викликала захват новими кадрами зі своєї фантастичної відпустки в Домініканській Республіці

Як передає Politeka.net, Ярослава (справжнє ім'я артистки, - ред.) опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких показала пляж після невеликого шторму, а також свої розваги.

Так, дівчина зняла океан у вітряну погоду, повідомивши, що хвилі в цей момент особливо "фотогенічні". Хоча, тут же поскаржилася на те, що на берег винесло велику кількість водоростей. Але, придивившись до них уважніше, Ярослава помітила, які вони химерні насправді.

"Вони такі красиві зблизька...", - підписала кадр співачка, нахилившись з камерою до піску.

Крім того дружина DZIDZIO побешкетувала в хвилях океану. Розпатлана, вся в бризках, але щаслива, Ярослава в білій сорочці, недбало зав'язаній на талії, і в купальних плавках насиченого персикового відтінку жваво вибігла з води, стрясаючи своїми "булочками".

Пустотлива красуня може закрутити голову кому завгодно.

"Я купалася в трьох океанах. Найхолодніший в Португалії, в Індії досить теплий, а в Домінікані найтепліший, водичка просто супер!", - йдеться в підписі.

Раніше ми повідомляли, що Ярослава, яка відпочиває без чоловіка, не встигає сумувати. Дівчина влаштувала фотосесію на надувному судні, залишеному на березі, вхопившись за щоглу.

У підписі співачка попросила у публіки поради:

"До речі про волосся. Сонце і морська вода на нього впливають не найкращим чином. Моє волосся стало сухим і дуже заплутаним. Розчісується не менше години, а то й більше. Кондиціонер не дуже допомагає. Хто знає, як можна швидко відновити волосся?"

Нагадаємо, що дружина DZIDZIO в бікіні розбурхала сміливими позами на пляжі: "недарма чоловік тримав від усіх подалі".

Як повідомляла Politeka, розкішна дружина DZIDZIO осідлала жеребця, подражнивши екзотичними розвагами:»я в захваті...".