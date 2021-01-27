На шоу "Маска" розповіли, за якими підказками глядачі повинні були впізнати під маскою Буйвола Олега Винника

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram шоу "Маска" розкрили секрети про підказки, озвучені під час першого ефіру. Як відомо, про кожного героя в масці на шоу знімається ролик, в якому глядачам і детективам дають підказки. Після того, як героя розкривають, автори розповідають, яка підказка, що означає.

"20841-Поштовий Індекс селища Вербівка, Черкаської області. Там виріс Олег Винник.

Олег зіграв епізодичну роль у фільмі "Скажене весілля".

Час від часу стадіони стають місцем роботи для співака, там проходять його концерти», - зазначили автори аккаунта.

Також у ролику грала пісня "Ніч, яка місячна", яка увійшла до альбому Винника. Залишив підказку Буйвол і по підписникам в YouTube, яких у Олега більше 5 мільйонів.

У коментарях бурхливо відреагували на розшифровку підказок.

"Я до останнього була впевнена, що під маскою Потап", "Подумали що Потап", "всі підказки були зрозумілі", " всі підказки розшифрувала відразу, тому була на всі 100% впевнена, що під маскою - @olegg.vynnyk", - пишуть користувачі Мережі.

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