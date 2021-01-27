Українська співачка Настя Каменських нарвалася на критику через танці в роздягальні

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок в Instagram з'явилося архівне відео, на якому Настя виконує заводний танець. Красуня перебувала в роздягальні. Вона натягнула на себе футболку, після чого почала активно танцювати. Співачка балувалася язичком, що додало особливого шарму ролику.

"ТікТок", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях несподівано на співачку обрушилися з жорсткою критикою. Шанувальники відзначили, що їм набридли пустощі артистки.

"Ну реально, не пластична", "язик живе своїм життям", "хороша ти дівка але пора вже і дітей народжувати"," яка маячня...вже дітей пора народжувати, а не кривлятися", " Кривляка)) на всіх відео все одно))», «дуже тебе люблю, але однакові рухи і кривляння набридли. Занадто багато тебе", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Каменських поділилася зворушливими домашніми фото з чоловіком після повернення з Мальдів. Красуня валялася на дивані, обнявши свою собачку. Співачка зазначила, що вдома добре.

Днями Настя Каменських втратила батька, який помер на 82 році життя. Тимчасово співачка перестала вести соціальні мережі.

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