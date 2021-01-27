Відома українська співачка Надя Дорофєєва запалила в танцювальному залі, змусивши шанувальників пускати слинки

Як повідомляє Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки з'явилося архівне відео, на якому Надя запалює під свій новий хіт «Горить». Судячи з рухів зірки, вона відпрацьовувала танець, який виконувався в дебютному кліпі сольної виконавиці.

Дорофєєва була одягнена в обтягуючі чорні лосини і мініатюрний пікантний топ. На ногах у співачки красувалися босоніжки на високих підборах. Артистка енергійно рухалася, виляючи стегнами.

У коментарях Наді залишили масу приємних слів. Не обійшлося без неприємних відгуків і порівнянь.

"Я тебе дивлюся з шести років і мені подобається", "Кривляка", "Надька, не будь NK", "Молодчинка", "Прикольно", "класно танцюєш", "розумничка! Обожнюю", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що Надія дуже красиво танцює. Вона навіть брала участь у танцювальному шоу «Танці з зірками», де посіла друге місце.

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