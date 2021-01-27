Молода українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася жарким кадром з відпочинку на Мальдівах

Леся вирушила на Розкішний відпочинок на Мальдівах, звідки активно ділиться з фанатами фото. Телеведуча блищить на пляжі кожен раз в новому купальнику, вражаючи фігурою і розповідями про те, як весело проводить час. Цього разу артистка спокусила сонячним знімком з відпочинку на узбережжі.

Спеціально для прогулянки Нікітюк вибрала модний монокіні з незвичайним дизайном – чорно-бежевий відтінок асиметричного крою ідеально підкреслив довгі ноги Лесі без акценту на талії. Волосся Нікітюк залишила розпущеним, доповнивши образ лише сонцезахисними окулярами і золотими сережками-кільцями.

Раніше в Instagram Нікітюк відкрила свій секрет стрункості:

"Якщо хочете підтягнути ніжки, попу і прибрати целюліт, то бігайте у воді. Так ви спалюєте на 100 ккал більше, ніж коли робите пробіжку на вулиці або бігаєте в залі. Ще один плюс такої зарядки-суглоби не навантажуються".

Фанати відразу відреагували:

"Богиня; Красуня! Шкода, що навіть русалки зараз знемагають від пластику!; Красоточка русалочка❤; Леся, яка ти красуня! 🔥 😻 😘 ; Соковита, як модель з плакатів 90-х. за стилем Сінді Кроуфорд нагадує😍; в хорошій формі😘 😍; купальник вогонь; ідеальна😍; що ж за Краса то така?!!!!; Леся Бомба!)); Бомба-ракета! Так тримати!; Про такі ноги всі русалки мріють".

Раніше Нікітюк повідала кілька страшних історій, які, в числі інших, довели її до такого стану. Зокрема, в Швейцарії сталася НП з вертольотом.

"Ми висадилися на льодовик в Швейцарії - я повинна вийти з вертольота, мене вже ловить камера, режисер з оператором чекають... Я виходжу, вертоліт просідає, і лопаті мені просто зрізають волосся, які майоріли... Оператор зблід", - з жахом згадує Леся.

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