Відома українська телеведуча Катя Осадча похвалилася стильним видом на вершині хмарочоса

Як повідомляє Politeka.net, після чуток про вагітність, які активно поширюються по мережі, телеведуча опублікувала архівний знімок, зроблений під час відпочинку в Дубаї.

На фото струнка красуня стояла на останніх поверхах хмарочоса, звідки відкривався неймовірно красивий вид. Осадча була одягнена в дуже красивий рожевий костюм, що складається з шорт і піджака. Образ доповнили кросівки і біла футболка. Волосся зірки було зібране в хвостик. Вона стояла біля вікон і насолоджувалася заходом сонця.

"Моя колекція заходів сонця. Гарного вечора всім", - підписала фото зірка.

За короткий час під її фото залишили понад 6 тисяч лайків. У коментарях зірці написали багато приємних слів.

"Обожнюю захід сонця", "Клас! А звідки такий костюм?", "Всього найкращого вам і вашим близьким», «костюмчик топ», «як красиво», «цей костюм підходить сучасним жінкам. Вам теж особливо", «і вам також гарного вечора!", "Дуже красиво. Хотіла б поглянути на Вашу колекцію", - пишуть користувачі Мережі.

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