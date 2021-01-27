На таке зважиться не кожен

Юна дочка популярної української співачки Олі Полякової розповіла, як подолала свій страх

15-річна Маша Полякова під натиском своєї зіркової мами пережила сильний стрес, проте змогла перебороти себе. Результатами випробування дівчина поділилася на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net.

Напередодні Маша з мамою і молодшою сестрою побувала на дитячому святі, де присутнім пропонували познайомитися з різними тваринами. Були серед них і змії, яких Полякова-молодша панічно боїться. Однак, співачка наполягла, щоб дівчинка помацала змію, і в підсумку Маша все ж змогла знайти до них підхід.

На новому фото юна Полякова впевнено позує зі змією на шиї. Дівчина виглядає трохи напружено, але в цілому для неї це явний прогрес. Для свята Маша вибрала стильний наряд у вигляді сірого брючного костюма в клітку.

"Вчора я перемогла свій страх, а саме доторкнутися до змії. А які у вас страхи?", - написала дівчина в підписі до знімка.

Її передплатники тут же відреагували на пост.

"Клин клином вибивають", "молодець, так тримати", "чудова", "Змійка няшик і ти теж!", "це було смішно", "Фото з подругою?",- писали люди.

Відзначимо, що Оля Полякова напередодні показувала, як Маша намагається пересилити себе і доторкнутися до змії. У дівчини була справжня істерика: вона навіть розплакалася.

"Ти мене змушуєш чіпати змію, я їх панічно боюся", - говорила вона на відео в «сторіс».

Нагадаємо, істерика трапилася у дочки Олі Полякової, свято перетворилося на випробування: "Він душить тебе? О, Боже!".

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