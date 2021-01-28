Співачка Віра Брежнєва збентежила своїми бажаннями й зухвалими фото

Як передає Politeka.net, 38-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала в наряді в стилі кежуал, здивувавши дивними позами.

Так, на Вірі була чорна водолазка, штани молочного відтінку та стильні шкіряні черевики на товстій підошві.

На одному з кадрів, співачка розкарячкувала перед дзеркалом, присівши навпочіпки. З розпатланим волоссям і мінімум косметики, зірка глянула в камеру з дещо здивованим виразом обличчя.

На іншому фото Брежнєва здерлася на стелаж, розставивши ніжки і задерши високо голову.

У підписі артистка пояснила свою дивну поведінку:

"Ера Водолія почалася 😎 ми починаємо відзначати ️👯‍♀️ настрій - дозволяти своїй внутрішній дитині пустувати 🤪 🖤"

Цікаво, чи підтримує такі витівки її чоловік, продюсер Костянтин Меладзе?

Користувачі кинулися коментувати побачене, обговорюючи лук зірки та її настрій:

"Ну, все) не дарма жила 😜 😂 🖤"

"Красуня Водолейчик 🧡"

"Прокинулася хуліганка!) Дерзай, Верушка - тобі можна все!👅"

"Обожнюю Водоліїв і Вас, Віра❤️ моє натхнення❤️"

"Ага нехай побешкетує)"

"А я думаю що це він останнім часом розійшовся 😃 😂"

"Якби всі Водолії були як Віра, був би рай💎"

"Ого штиблети!😱 Не важко!?🙌😂"

"Добрий вечір, круті брутальні черевики 👏 👏 👍 😎 "

"У тебе черевики більше ніж ти сама"

"Бешкетуй, дівчинка"

Раніше ми розповідали, що Брежнєва ризикнула на сміливу зміну в зовнішності. Зірка позбулася своєї родимки під нижньою губою, виставивши фото з "гладким" обличчям в "сторіз".

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