Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Григорій Чапкіс нещодавно виписався з лікарні, після повторної госпіталізації
Хореограф розповів, як проходить його відновлення, передає ТСН.иа. 12 січня він опинився вдома після майже місяця держіталізації двох лікарнях. Там він майже весь час був у лежачому положенні, не випускали навіть у коридор.
За словами Григорія Миколайовича, він досі не оговтався і почувається погано. Відновлення після хвороби затягнулося. Більше інформації пообіцяв надати, коли стане йому краще.
"Хорошого нічого не скажу, відчуваю себе погано", - сказав хореограф.
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Нагадаємо, Чапкіса поклали в одну зі столичних лікарень у грудні у важкому стані. Результат двох тестів на коронавірус був негативним. Втім, лікарі не стверджували, що зірка не підхопив COVID-19.
29 грудня Чапкіса виписали і дозволили зустріти Новий рік з сім'єю, але відразу після Різдва, 8 січня, танцюристу знову стало гірше, лікарі злякалися за літнього артиста і екстрено госпіталізували його в "Феофанію".
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