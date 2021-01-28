Телеведуча Леся Нікітюк, не стримуючи емоцій, розповіла що її так засмутило

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких зняла себе в дзеркалі.

Так, ненафарбована Нікітюк, зібравши волосся у високий хвіст, стояла з телефоном в руці, в темно-сірому бікіні, що відливав сріблом.

Дівчина посмикала за безформні плавки - розтягнувши їх до межі (помістилася б ще одна Леся). І вибухнула гнівною промовою на адресу підприємства, на якому їх шили.

"Я взагалі не конфліктна людина, але зараз так хочеться обматюкати бренд, який робить ось такі ось купальники... Подивіться на ці труси - чотири дні, а трусам вже гаплик, - обурилася Леся, показавши на кадрах, як жахливо виглядають плавки. - Це гі*но собаче просто, або гі*но котяче... У 21 столітті не навчитися робити купальники - це, гріш вам ціна, хлопці..."

На наступних кадрах красуня вже позувала в обтягуючій міні-спідниці, що йшла в комплекті з цим проблемним бікіні.

"Ааа, я зрозуміла... Ось, навіщо тут йде ще й спідничка на додачу. Це коли гі*но-труси вже можна натягувати на слона - значить, можна надягати спідничку, яка все прикриє. Спасибі!", - вилила емоції телеведуча.

Раніше ми повідомляли, Нікітюк показала дивовижний підводний світ під час дайвінгу на Мальдівах. Леся зняла величезного ската (ширина яких, як правило, досягає до 4,5 м). За її словами, вона "ганяла, як скажена", за твариною.

"Обіср***ся можна. Я їх боюся"; "Скат став раптово зіркою 😂"; " він так граціозно танцює!!!👏"; "Смілива дівчинка👍", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, що Леся Нікітюк вперше розповіла, як Зеленський змінив її життя: "в одному шкарпетці і трусах..."

Як повідомляла Politeka, вся замотана в бинти Леся Нікітюк налякала своїм виглядом, що сталося: "тіло варилося..."