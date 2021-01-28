Співак Віктор Павлик розговорився про свою згубну пристрасть

55-річний артист зізнався в рідкісній і смертельній особливості свого організму, через що навіть потрапляв до лікарні. Про це він розповів в інтерв'ю Наталії Валевській.

За словами Віктора, був час в молодості, коли він дозволяв собі галасливі вечірки й море алкоголю. Однак, переживши кілька небезпечних ситуацій, йому довелося взятися за розум і зупинитися.

"Я дозволяв собі випити коньяк, віскі, самбуку, - все, що горіло. Це було весело, організм сприймав все добре, але настав момент у моєму житті, коли організм почав відмовлятися від алкоголю. Мені дуже важко було відходити... різне було, і капався... я зрозумів, що я свій ставочок вже випив", - поділився артист.

При цьому зі згубною звичкою сам він впоратися не міг, тому довелося звертатися за допомогою до фахівців.

"Спілкуючись з лікарями та іншими розумними людьми, мені говорили: "Або будеш пити і помреш, або зав'язуй і будеш жити. Тому що ти відносишся до тих 10%, так би мовити, алкоголіків, у світі, яким не можна вживати алкоголь, тому що це алкоголізм". 90% людей п'ють собі і їм нічого, якщо погано, вони відходять. А ось мені не можна", - підсумував Павлик.

Зараз, за словами артиста, він зі своєю 26-річною дружиною Катериною Репяховою ведуть здоровий спосіб життя, тим більше, що дівчина вагітна.

Співак подякував дружині за підтримку й з теплом про неї відгукнувся: "Між нами хороші відносини, є любов, нам добре і все класно. Катя мене розуміє з півпогляду, і я її розумію. Вона знає, що мені краще сказати, коли краще промовчати, як мені десь поступитися».

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