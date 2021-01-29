Відома фітнес-модель і тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про канікули

На фото зірка позувала в прозорому боді, розвернувшись спиною. Катерина зробила акцент на п'ятій точці, захоплюючи пружністю сідниць. Усманова зовсім не соромилася показати точену фігуру, тому кадр вийшов максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Пссс, як щодо канікул на Мальдівах?!",- написала зірка під фото.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"На Мальдівах ширше посмішка"," як же люблю цю фотку, Краса"," Бомба"," Така милашка, дуже стильно"," як Барбі"," Амазонка"," Богиня"," Супер"," Красуня і колір волосся Золотий, як промінь сонця", " Така запальна, складно відірвати погляд від такої гарячої краси. Ти розумниця, Катерина".

Ми писали, що популярна фітнес-тренер Катерина Усманова, яка відома завдяки підкаченій фігурі, опублікувала фото з дочкою.

Зірка виставила вперед стрункі ніжки. Груди тренера ледь не вивалювалися з глибокого декольте. На шиї блищав кулончик.

Зірка тримала свою дитину на руках і яскраво посміхалася. Фітнес-гуру здивувала образом, надівши перуку з червоними пасмами на дитину, а потім на себе.

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