Відома співачка Джамала показала фігуру в купальнику на відпочинку

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості, яка зараз відпочиває в Єгипті.

Джамала показала, як ніжиться в блакитних хвилях. Співачка позувала в чорному закритому купальнику.

"Ще один неймовірний день з мого життя", - підписала артистка кадри, кторым може позаздрити і Оля Полякова, яка нещодавно з чоловіком і дочками відпочивала на Мальдівах.

Джамала всерйоз взялася за власне здоров'я - набравши 10 кг після других пологів, зірка вирішила будь-що-будь позбутися від них. І схоже, зусилля дають результати. Користувачі мережі відзначили, що на нових кадрах вже помітно, що співачка схудла.

"Красива і щаслива!",» Прекрасний день«,» Райський острів«, " яка чиста вода! Смарагд) і ви дуже красива і видно, що стрункішою», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Джамала зізналася, що перший тиждень дієти далася їй дуже важко - не обійшлося без зривів. І це не дивно, адже навколо стільки спокус, про що дівчина повідомила в підписі. Перед дієтою її вага становила 69 кг.

Нагадаємо, Джамала, яка взялася за схуднення, показала перші результати дієти, покаявшись у зривах.

А ще Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.

Також Politeka повідомляла, що Джамала похвалилася успіхами свого дворічного синочка.