Відома співачка Джамала показала фігуру в купальнику на відпочинку
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості, яка зараз відпочиває в Єгипті.
Джамала показала, як ніжиться в блакитних хвилях. Співачка позувала в чорному закритому купальнику.
"Ще один неймовірний день з мого життя", - підписала артистка кадри, кторым може позаздрити і Оля Полякова, яка нещодавно з чоловіком і дочками відпочивала на Мальдівах.
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Джамала всерйоз взялася за власне здоров'я - набравши 10 кг після других пологів, зірка вирішила будь-що-будь позбутися від них. І схоже, зусилля дають результати. Користувачі мережі відзначили, що на нових кадрах вже помітно, що співачка схудла.
"Красива і щаслива!",» Прекрасний день«,» Райський острів«, " яка чиста вода! Смарагд) і ви дуже красива і видно, що стрункішою», - пишуть в коментарях.
Нагадаємо, Джамала зізналася, що перший тиждень дієти далася їй дуже важко - не обійшлося без зривів. І це не дивно, адже навколо стільки спокус, про що дівчина повідомила в підписі. Перед дієтою її вага становила 69 кг.
Нагадаємо, Джамала, яка взялася за схуднення, показала перші результати дієти, покаявшись у зривах.
А ще Politeka писала, що Джамала показала своє улюблене місце відпочинку, і це не Україна.
Також Politeka повідомляла, що Джамала похвалилася успіхами свого дворічного синочка.