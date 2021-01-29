Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально гарячому образі
На кадрах дівчина спала в ліжку без ліфа, залишивши тільки трусики. Зірку розбудила собака, з якою потрібно було погуляти. Емілі одягла ліф і в білизні вийшла на сходовий майданчик. Після цього красуня з'явилася на вулиці, де на неї задивився водій і спровокував ДТП. Кадри вийшли запальними і гарячими, адже Ратаковскі виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
"Доброго ранку", - підписаний ролик в кінці.
74-річна мама Корольової труснула старовиною в сукні з екстра-декольте, Тарзану з тещею пощастило: "Я суперзірка!"
Син Шоптенко з "Танців з зірками" набрався поганих слів і здивував маму: "Прекрасний вік!"
Вагітна дружина "Холостяка" Добриніна запаморочила голову фігурою в бікіні: "Можу собі дозволити!"
Біда трапилася з Олегом Винником на шоу "Маска", знадобилася допомога медиків: що сталося із зіркою
Раптово пішла з життя молода актриса-красуня, їй було всього 26 років: розкриті загадкові подробиці
На іншому фото Емілі вже сиділа на дерев'яному загородженні хвалилася красивими ніжками, які виявилися нічим не прикриті. Ратаковскі була в сміливому вбранні, доповнивши образ білими кросівками.
Фанати не писали коментарі і не поставили кілька десятків лайків, але так і хочеться додасть: "з такою не занудьгуєш"
Ми писали, що популярна модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка зараз чекає дитину, показала як розважається вдома.
На фото видно, як 29-річна модель спершу надуває свої пишні губки, а потім ніжно грає язичком.
"Поцілунок для тебе. Колекції масок доступні вже зараз", - підписала Емілі Ратаковскі публікацію в своєму Instagram.
Нагадаємо, Емілі Ратаковскі змусила ковтати слинки, з'явившись в одних панчохах На підв'язках
А ще Politeka писала, що вагітна Ратаковскі збентежила образом у сукні з глибоким декольте
Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі на останніх термінах вагітності збентежила фігурою в старому платті