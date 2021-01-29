Відома модель Емілі Ратаковски показала себе в максимально гарячому образі

На кадрах дівчина спала в ліжку без ліфа, залишивши тільки трусики. Зірку розбудила собака, з якою потрібно було погуляти. Емілі одягла ліф і в білизні вийшла на сходовий майданчик. Після цього красуня з'явилася на вулиці, де на неї задивився водій і спровокував ДТП. Кадри вийшли запальними і гарячими, адже Ратаковскі виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - підписаний ролик в кінці.

На іншому фото Емілі вже сиділа на дерев'яному загородженні хвалилася красивими ніжками, які виявилися нічим не прикриті. Ратаковскі була в сміливому вбранні, доповнивши образ білими кросівками.

Фанати не писали коментарі і не поставили кілька десятків лайків, але так і хочеться додасть: "з такою не занудьгуєш"

Ми писали, що популярна модель і актриса Емілі Ратаковскі, яка зараз чекає дитину, показала як розважається вдома.

На фото видно, як 29-річна модель спершу надуває свої пишні губки, а потім ніжно грає язичком.

"Поцілунок для тебе. Колекції масок доступні вже зараз", - підписала Емілі Ратаковскі публікацію в своєму Instagram.

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