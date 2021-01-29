Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила формами разом з красивою подружкою
Кайлі Дженнер заворожила вигинами разом з подругою дитинства Анастасією Караніколау, пише Politeka.net.
Подруга знаменитості також модель, вона активно публікує гарячі у своєму Instagram.
Гарячі фото фантастичних красунь розлітаються мережею і згадуються довгий час.
Цього разу шанувальники в одному з фан-акаунтів опублікували кадр, де дві моделі позували в міні-бікіні.
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Обидві стояли до камери боком, демонструючи найсоковитіші місця - великі бюсти випирали з ліфчиків, а об'ємні сідниці ефектно виглядали в крихітних плавочках.
Анастасія виставила назад пружну п'яту точку, а ззаду до неї "підлаштувалася" Кайлі. Остання притулилася до подружки, вип'ятивши назад сідниці.
Завершили образи двох красунь головні убори однакового забарвлення.
Обидві в такому вигляді позували на велосипеді.
За півгодини пост зібрав майже 20 лайків, адже група тільки стала набирати популярність.
Користувачі мережі написали компліменти фігурам двох красунь.
"Гарячі хижачки", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, приятельські стосунки Кайлі Дженнер і Анастасії Караниколау вплинули на кар'єру останньої. Адже Стассі зробила кар'єру у віртуальному просторі, саме завдяки своїй знаменитій дружбі.
Відзначимо Анастасія "світилася" на обкладинках таких модних журналів як "Vogue".
Зараз на її Instagram підписані 9,8 користувачів мережі.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер в білій сукні з пікантною деталлю затьмарила навіть зіркових сестричок
А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер в мініатюрному бікіні скупалася в палючих променях сонця
Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер прийняла спокусливу позу перед гарячою подружкою