Відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер вразила формами разом з красивою подружкою

Кайлі Дженнер заворожила вигинами разом з подругою дитинства Анастасією Караніколау, пише Politeka.net.

Подруга знаменитості також модель, вона активно публікує гарячі у своєму Instagram.

Гарячі фото фантастичних красунь розлітаються мережею і згадуються довгий час.

Цього разу шанувальники в одному з фан-акаунтів опублікували кадр, де дві моделі позували в міні-бікіні.

Обидві стояли до камери боком, демонструючи найсоковитіші місця - великі бюсти випирали з ліфчиків, а об'ємні сідниці ефектно виглядали в крихітних плавочках.

Анастасія виставила назад пружну п'яту точку, а ззаду до неї "підлаштувалася" Кайлі. Остання притулилася до подружки, вип'ятивши назад сідниці.

Завершили образи двох красунь головні убори однакового забарвлення.

Обидві в такому вигляді позували на велосипеді.

За півгодини пост зібрав майже 20 лайків, адже група тільки стала набирати популярність.

Користувачі мережі написали компліменти фігурам двох красунь.

"Гарячі хижачки", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, приятельські стосунки Кайлі Дженнер і Анастасії Караниколау вплинули на кар'єру останньої. Адже Стассі зробила кар'єру у віртуальному просторі, саме завдяки своїй знаменитій дружбі.

Відзначимо Анастасія "світилася" на обкладинках таких модних журналів як "Vogue".

Зараз на її Instagram підписані 9,8 користувачів мережі.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер в білій сукні з пікантною деталлю затьмарила навіть зіркових сестричок

А ще Politeka писала, що Кайлі Дженнер в мініатюрному бікіні скупалася в палючих променях сонця

Також Politeka повідомляла, що Кайлі Дженнер прийняла спокусливу позу перед гарячою подружкою