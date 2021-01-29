Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардашьян, показала себе в сміливому образі

Зірка цього разу позувала в темному ТОПі, показуючи себе максимально близько. Гюль дивилася в камеру, показуючи пишний бюст і свою зовнішність. Волосся у красуні залишилися розпущеним, а образ доповнила Бахарі сміливим мейкапом. Кадр вийшов дуже гарячим і спокусливим, адже модель не соромиться показати свої форми. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я забуваю, як робити макіяж", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Дуже добре Відкрий свій", "чудова", "Мені подобається цей образ", "кожен дюйм гламуру і спека", "який наряд", "ти прекрасно виглядаєш", "Любіть свої очі і брови !!", "Чарівна краса"," визнати, що вона благословенна і відрізняється від інших"," гарне обличчя","єдине, що можна додати - це ваша наївність, ваша краса".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі вирішила влаштувати насичене тренування в спортзалі.

Дівчина показала, як тренується в спортзалі і покрутила сідницями на камеру. У яскраво-помаранчевому костюмі дівчина повернулася спиною до камери і підкреслила тим самим примітні вигини фігури.

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