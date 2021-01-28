Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, показала себе на відпочинку
На фото Котова позує в червоному бікіні, стоячи біля скляної огорожі з видом на море. Тетяна доповнила образ стильними окулярами, а рукою взялася за волосся. Модель розгорнулася боком, хвалячись підтягнутими сідницями, роблячи кадр максимально спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Як щодо чергової порції повідомлень з рубрики особистий директ Котової", - написала зірка під фото.
Фанати не ставили лайки під фото і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
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"Яка гарна фігура у тебе, сонце, пісочний годинник", "ось у вас фігура дуже красива, завжди мріяла про таку"," Твоя фігура це просто окремий вид мистецтва"," ти як завжди ну просто красуня", " Тетяна, виглядаєте карколомно! купальник дуже вам йде, хоч ззаду до кінця не розгледиш".
Ми писали, що російська модель і співачка Тетяна Котова вразила формами в одному рушнику.
Так, на опублікованому відео Котова в одному халаті, який ефектно приспустила, демонструє головну гордість у всій красі. При цьому образ красуня вирішила доповнити елегантним макіяжем і укладанням.
Нагадаємо, екс-ВІА Гра Тетяна Котова без білизни і сорому показала, як отримати задоволення
Також Politeka писала, що екс-ВІА Гра Котова подражнила спокусливою позою в одному халатику
А ще Politeka повідомляла, що екс-ВІА Гра Котова в Лазурному бікіні виставила напоказ саме соковите місце